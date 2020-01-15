Штат Калифорния, США, , 22:02 — REGNUM В американском штате Калифорния, прошла встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи Майкла Помпео, Тосимицу Мотеги и Кан Ген Хва, сообщает 15 января Синьхуа.

Встреча, в ходе которой прошел ряд двусторонних контактов, явилась первой реакцией на заявление советника МИД КНДР Ким Гэ Гвана об отказе его страны от дальнейших переговоров с США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова без выполнения Вашингтоном ряда условий и требований Пхеньяна.

Как сообщается в заявлении американского Госдепа, США собираются усилить координацию с Токио и Сеулом по проведению совместной политики в отношении Северной Кореи. Сообщается также, что администрация Дональда Трампа потребовала от партнёров существенно увеличить расходы на содержание американских войск, дислоцированных на территории Японии и Южной Кореи, что вызвало в обеих странах определённое недовольство.