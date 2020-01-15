Тбилиси, , 21:50 — REGNUM На пост генпрокурора Грузии претендуют уже 7 кандидатов. Об этом говорится в официальных информациях, размещенных на сайте Прокурорского совета Грузии.

14 января прокурорскому совету были представлены 5 кандидатов. В их числе — председатель Международной обсерватории адвокатов и юристов, адвокат и правозащитник Григол Гагнидзе, член Ассоциации адвокатов Грузии, адвокат Рауль Гамисония, декан школы права ООО «Кавказский университет» София Шенгелия, член Ассоциации адвокатов Паата Габелия и юрист ООО «Джи Пи Аутсортинг» Пикрия Зиракашвили.

15 января к ним добавились еще два кандидата. Юриста Валериана Вачарадзе представила юридическая компания «Джей Эм Джи и партнеры», а юрист Мераб Гамкрелидзе лично обратился к прокурорскому совету с заявлением о регистрации его кандидатом на пост генпрокурора.

Заявки на регистрацию кандидатов будут приниматься до 17 января включительно, после чего прокурорский совет проведет консультации, на основании которых отберет не менее 3 кандидатов, один из которых должен быть отличного от других пола. На заседании прокурорского совета по каждой кандидатуре будет проведено отдельное голосование. Избранным будет считаться тот кандидат, который наберет не менее двух третей голосов от полного состава прокурорского совета. Избранный прокурорским советом кандидат затем будет представлен парламенту, который большинством голосов утвердит нового генпрокурора Грузии.

Прокурорский совет был создан в 2015 году в рамках реформы системы прокуратуры и на основании статьи 65-ой Конституции Грузии «для обеспечения прозрачности, независимости и эффективности прокуратуры», и в его функции входит в том числе представление и отбор кандидатов на пост генпрокурора.

За все годы своего существования прокурорский совет уже четвертый раз проводит выборы генпрокурора.

Должность генерального прокурора Грузии стала вакантной после того, как парламент в конце декабря прошлого года вместе с другими кандидатами утвердил бывшего генпрокурора Шалву Тадумадзе судьей Верховного суда.