Анкара, , 21:49 — REGNUM В Турции отменяется более чем двухлетнее ограничение доступа к сайту интернет-энциклопедии Wikipedia. Соответствующее постановление Конституционного суда страны официально опубликовано в среду, 15 января.

Ожидается, что доступ к ресурсу для пользователей на территории Турции будет возобновлен после того, как решение суда будет передано в государственную службу контроля за телекоммуникациями.

Напомним, доступ к Wikipedia в Турции был заблокирован в апреле 2017 года из-за ряда статей, в которых Турция обвиняется в связях с террористическими организациями.