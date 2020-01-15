Киев, , 21:45 — REGNUM На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе этой беседы якобы премьер-министр Гончарук жалуется, как трудно объяснять президенту Зеленскому экономические вопросы, и даже жалуется на «примитивное понимание» экономических процессов у главы Украины. Собеседники обсуждают, как доходчивее объяснить укрепление курса гривны президенту, который имеет ряд страхов относительно этого процесса. Разговор происходил 16 декабря 2019 года.

«Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать (ерунда) на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему», — говорит мужской голос, похожий на голос Гончарука.

Ряд экспертов и политиков уже заявили о возможной отставке главы правительства после публикации такого компромата. Другие не видят в словах премьера, даже если и они и были произнесены, ничего особенного.

«Такое впечатление, что кто-то раскрыл страшный секрет о том, что у президента примитивное понимание экономики… Как будто вся страна выбрала актера и подумала, что наутро он станет светилом экономической мысли», — комментирует экономист Сергей Фурса. По словам эксперта, если президенту простыми словами не объяснить экономические вопросы, то он будет верить в бред от людей Коломойского.

«А бред этот генерируют те же люди Коломойского, главная цель которого — послать МВФ и отдать Коломойскому Приватбанк… Туман — это еще самое мягкое слово, которым можно обозначить такие наборы информации», — отметил экономист.

Официальных комментариев в настоящий момент нет.

ИА REGNUM отмечает, что формально до сентября 2020 года у Гончарука есть иммунитет от отставки. Чтобы покинуть пост, он должен сам сделать заявление о сложении полномочий. На Украине сейчас парламентско-президентская форма правления, и глава правительства имеет больше полномочий, чем президент.

В декабре в одном из интервью Гончарук заявил, что его личные «красные линии» — это коррупция и игра на стороне врага.

«Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или главы офиса президента Богдана», — добавил премьер.