Рим, , 21:33 — REGNUM «Прямой угрозы» для итальянских военных, находящихся в Ливии, нет, заявил в среду, 15 января, во время своего выступления в парламенте страны министр обороны Лоренцо Гуерини.

Получение контроля над некоторыми новыми территориями силами, возглавляемыми Халифой Хафтаром, само по себе не создает такой угрозы, полагает Гуерини.

Как сообщалось ранее, министр обороны Италии в своем выступлении также заявил о необходимости рассмотреть вариант «международной интервенции» в Ливию для обеспечения перемирия враждующих сторон.