Грузия, , 21:32 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария в статусе друга суда изучила дело банкиров, учредителей и совладельцев АО «ТВС Банк» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и не увидела в нем элементов отмывания незаконных доходов. Соответствующее заявление омбудсмен распространила 15 января.

По ее словам, составленное на основании изучения состоящего из 33 томов уголовного дела мнение друга суда основано на смысловом, структурном и целевом анализе вменяемого в вину банкирам преступления.

«Согласно документу, в материалах дела не выявляется наличие тех элементов, которые обязательны для того, чтобы деяние считалось преступлением отмывания денег», — подчеркивает Ломджария.

Со стороны банкиров после изучения их уголовного дела омбудсмен не увидела никаких признаков ни повторяющегося, ни даже однократного предикатного преступления. Не нашла она в деле и элементов схемы отмывания денег.

Ломджария пояснила, что схема отмывания денег охватывает 3 этапа. Первоначально добытые преступным путем деньги размещаются на различных банковских счетах, затем делаются многочисленные мелкие перечисления, чтобы контролирующие органы не смогли установить происхождение этих денег, а в конце сумма возвращается на банковский счет преступника.

В деле Хазарадзе и Джапаридзе, по мнению омбудсмена, эти три этапа отсутствуют. Поэтому она советует суду при рассмотрении этого дела руководствоваться международным опытом и практикой расследования преступлений по отмыванию денег.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Грузии еще в начале прошлого года заинтересовалась транзакциями, совершенными Хазарадзе и Джапаридзе в 2007—2008 году, когда те вначале выдали займ на сумму до $17 млн бизнесмену Автандилу Церетели, владельцу компаний «Самгори трейд» и «Самгори М», а затем эта сумма была переведена обратно на счета банкиров, хотя займ был выдан бизнесмену для целей увеличения оборота его компаний.

Компании Церетели так и не погасили выданный им АО «ТВС Банк» займ, хотя срок погашения вначале был продлен банком на один год, а затем АО «ТВС Банк» присвоил этому займу квалификацию безнадежного, списал его и перенес на внешний баланс.

Банк не списал деньги со счетов компаний-должников и не стал изымать их имущество, которое было заложено под этот займ. Все эти обстоятельства и навели следственные органы на версию о наличии в деле элементов отмывания незаконных доходов. Для омбудсмена эти доказательства прокуратуры и следствия оказались неубедительными.

Отметим, что тот же АО «ТВС Банк» и его владельцы не проявляют такой же лояльности и благодушия по отношению к другим, рядовым и менее крупным своим заемщикам и безжалостно изымают заложенное теми имущество, а заемщиков-должников оставляют без жилья и средств к существованию.

Если просмотреть сайт Национального агентства публичного реестра в части недвижимости, то можно найти целый длинный список объектов недвижимого имущества, которые были проданы за последние годы и заинтересованным лицом в отношении которых выступал именно Мамука Хазарадзе.

Во всех случаях выдачи ипотечных кредитов этот, как, впрочем, и другие грузинские банки, до предела занижает реальную стоимость закладываемой недвижимости, а продает ее с аукциона по высокой рыночной цене. Так в Грузии, а, впрочем, не только в Грузии, и наживают состояние банкиры.