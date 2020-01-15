Москва, , 21:29 — REGNUM Члены Совета Думы не обсуждали с кандидатом на должность председателя правительства Михаилом Мишустиным состав нового правительства под его руководством. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Это прерогатива председателя правительства. Если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций», — сказал Володин.

Он отметил, что кандидатура будет представлена на пленарном заседании Госдумы 16 января полномочным представителем президента в Госдуме Гарри Минхом.

«Мы в рамках своих полномочий завтра рассмотрим вопрос дачи согласия на назначение председателя правительства», — заявил Володин.

Обсуждение начнется в 14:00 мск.