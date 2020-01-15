Каракас, , 22:06 — REGNUM Группа депутатов от оппозиции подверглась нападению вооружённых людей возле здания Национальной ассамблеи Венесуэлы — законодательного органа страны. Об этом 15 января сообщает газета El Nacional.

По данным издания, сторонники действующего правительства Венесуэлы оцепили здание и не подпускали к нему автомобили представителей оппозиции. Когда депутаты предприняли попытку прорваться через оцепление, на них было совершено нападение. Стоявшие вокруг здания парламента люди стали бить автомобили палками и камнями.

Депутат Дельса Солорсано заявила на своей странице в Twitter, что по автомобилю стреляли из огнестрельного оружия. Когда нападавшие выбили заднее стекло у одного из автомобилей, оппозиция сочла за лучшее удалиться от здания Национальной ассамблеи. При этом оппозиционеры возложили вину за произошедшее на исполнительную власть Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо принял решение вместе со своими сторонниками провести выездное заседание Национальной ассамблеи. Представители оппозиции утверждают, что имеют право проводить заседания парламента вне стен здания Национальной ассамблеи.

В свою очередь, депутаты, поддерживающие действующее правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, считают председателем парламента не Гуайдо, а депутата Луиса Парру.

Ранее ИА REGNUMсообщало о готовности властей Венесуэлы к диалогу с представителями оппозиции ради мирного решения политического кризиса в стране.

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