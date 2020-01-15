Милан, Италия, , 21:17 — REGNUM Ведущая итальянская газета La Repubblica поместила на первую странице номера за среду, 15 января, призыв «удалить Сальвини« (Cancellare Salvini, также можно перевести как «стереть Сальвини»).

Заголовок вызвал заметный скандал в стране: представители возглавляемой Маттео Сальвини партии «Лига» заявили, что La Repubblica сеет ненависть, на стороне Сальвини выступили и многие наблюдатели и предприниматели.

La Repubblica, как и ряд других ведущих изданий Италии, поддерживает оппонентов Сальвини — партию либералов, входящую в состав правящей коалиции, однако данный заголовок, по многим оценкам, является недопустимым.