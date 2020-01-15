Берлин, , 21:14 — REGNUM О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.

Автор статьи назвал ошеломляющими размеры корабля: свыше 300 метров в длину, свыше 65 метров — в высоту, водоизмещение — 80 тысяч тонн, осадка — почти 11 метров.

Издание указывает, что корабль оснащён четырьмя атомными реакторами, мощность каждого из которых 305 МВт. Авианосец сможет развивать скорость до 55 км/ч.

Корабль сможет нести порядка 70 самолётов и вертолётов, в том числе не только Су-33, но и новейшие истребители МиГ-35 и Су-57.

Авианосец могут оснастить, отмечается в статье, ракетами «Кинжал» или «Циркон».

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