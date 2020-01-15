Рим, , 21:10 — REGNUM В будущем силы международной коалиции в Ираке могут быть заменены контингентом НАТО, заявил в среду, 15 января, министр обороны Италии Лоренцо Гуерини.

Он отметил, что смена может происходить постепенно, как это имело место ранее в Афганистане.

В свою очередь премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что итальянские военные останутся в Ираке, чтобы принимать участие «в борьбе с терроризмом», но при этом войскам понадобятся «адекватные условия» их собственной безопасности.