Вашингтон, , 20:59 — REGNUM В Москве «с тревогой восприняли» решение властей США о переводе осуждённого российского гражданина Виктора Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями, заявили 15 января в МИД России.

В ведомстве напомнили, что в последний раз подобные меры применялись к Буту более трёх лет назад. «По всей видимости, тюремная администрация решила вернуться к практике морального давления и запугивания нашего соотечественника», — приводит комментарий МИД РИА Новости.

Сообщается, что посольство России в Вашингтоне потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив американской стороне протест по поводу правового произвола в отношении российского гражданина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, без объяснения причины был переведён в специальный блок сверхстрогого режима, который предназначен для террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: Отбывающего наказание в тюрьме США Бута перевели в спецблок для террористов