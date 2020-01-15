Москва, , 20:59 — REGNUM Кандидат на пост председателя правительства России Михаил Мишустин болеет за ЦСКА, сообщает портал sport24.ru.

Издание приводит слова Мишустина, сказанные на церемонии вручения золотых медалей хоккейного чемпионата 2015 года. В своей речи он отметил семейную связь с московской командой.

«Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник», — заявил тогда будущий кандидат в премьер-министры.

Он входит в наблюдательный совет армейского хоккейного клуба. Отметим, Мишустин является уроженцем Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января проходит внеочередное заседание Совета Думы, в котором принимает участие кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин. Внеочередное заседание было собрано председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в мероприятии принимают участие представители всех фракций.

Утром 16 января кандидатура премьер-министра будет обсуждаться на заседании фракции «Единой России».