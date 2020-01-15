Киев, , 20:49 — REGNUM Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров по газу, охарактеризовав российского лидера как детально осведомлённого в газовой тематике человека.

Как рассказал он в интервью информационному порталу «Гордон», в ходе дискуссии президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки и так далее».

«То, что Путин знал детали газовых вопросов — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема», — отметил Витренко.

Он добавил, что, по его общему впечатлению, Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чём говорит».

Исполнительный директор «Нафтогаза» также опроверг утверждения бывшего замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о «хамской манере» ведения переговоров у российской стороны.

«Если честно, в отношении себя я хамства не заметил, по отношению к украинскому президенту и нашей делегации в целом — тоже», — сказал Витренко.

Напомним, в конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений, предусматривающих продление транзита российского газа через Украину европейским потребителям ещё на пять лет.