Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 16 января, Госдума обсудит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, сообщает ИА REGNUM.

После оглашения послания президента РФ Федеральному собранию глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства РФ. На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Позже президент РФ внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Обсуждение кандидатуры начнется с утра. Мишустин проведет консультации с депутатами от фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Парламентарии зададут кандидату вопросы, получат на них ответы и на основании своих впечатлений определят позицию фракции по вопросу утверждения Мишустина на посту главы правительства.

После кандидатуру будут обсуждать на заседании нижней палаты парламента. Накануне по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина состоялось внеочередное заседание Совета Думы, где был определен порядок обсуждения вопроса.

Традиционно, кандидата на пост главы правительства РФ представляет президент РФ, ожидается прибытие на Охотный Ряд Владимира Путина. Вместе с тем представлять кандидатуру, согласно регламенту, может и полномочный представитель президента РФ в Госдуме — Гарри Минх.

Парламентарии заслушают кандидата, зададут ему вопросы, публично выскажут позицию фракций, дадут ему напутствия, выскажут пожелания.

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После того, как кандидатура на пост главы правительства будет одобрена Госдумой, президент РФ подписывает указ о назначении. С этого момента новый премьер-министр приступает к исполнению своих полномочий.

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