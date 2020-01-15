Москва, 15 января 2020, 20:46 — REGNUM Реформаторы в 1990-е годы не учли такое обстоятельство, как неплатежи, заявил 15 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
По его словам, кризис неплатежей оказал «глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х». Реформаторы не ожидали этого, потому что авторы реформ не учли особенностей советской экономики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чубайс в начале ноября 2019 г. назвал советских людей лентяями.
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