Нарьян-Мар, , 20:41 — REGNUM Послание президента РФ Федеральному собранию вызывает сдержанный оптимизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«Радует, что оно посвящено не абстрактным мировым проблемам, а жизни российских граждан и вопросам государственного устройства. Президентом подняты очень важные темы: продление и увеличение материнского капитала и помощь гражданам с низкими доходами. Важна постановка вопроса и о первичном звене мед. помощи. Только как это будет реализовано после тотального разрушения системы здравоохранения — пока не ясно, — заявил Райн. — Положительно можно оценить и инициативу о бесплатном питании в начальной школе, чего и предлагали коммунисты в ГД и региональных парламентах. В целом предложенные меры правильны. Важно, чтобы те положительно оцениваемые обществом шаги удалось реализовать, чтобы люди почувствовали на себе перемены к лучшему. Практическую реализацию Послания надо оценивать по конкретным шагам».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер социальной поддержки. В частности, глава государства заявил о продлении программы материнского капитала на шесть лет — до 31 декабря 2026 года. Кроме того, размер маткапитала вырастет на 150 тысяч рублей. Общий размер маткапитала составит 616 617 рублей.