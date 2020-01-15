Симферополь, , 20:38 — REGNUM В анонсированном президентом Путиным реформировании политической системы России есть ряд неясных моментов, которые можно по-разному трактовать. Такое мнение ИА REGNUM 15 января высказал философ и политолог Борис Межуев, комментируя итоги послание главы государства Федеральному собранию.

«Первое впечатление от послания президента, от предложенного им пакета политических преобразований было самое эйфорическое. В стиле «наконец-то». Наконец-то глава государства решился начать процесс преобразования политической системы, де-факто вводя в неё недостающий момент политической конкуренции и расширяя до пределов допустимого полномочия обеих палат Федерального собрания. Наконец-то, голосуя за ту или иную партию на думских выборах, мы будем рассчитывать на то, что своим голосованием мы сможем оказывать влияние на экономическую политику государства и обеспечивать реальную ротацию политических режимов, как говорят политологи», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, по мере более глубокого анализа выясняется, что всё далеко не так просто.

«Казалось бы, вся логика президентского предложения сводится к тому, чтобы поднять роль парламента в деле формирования правительства и тем самым поднять роль самого этого правительства. Между тем остаётся непонятным, кто всё-таки формирует правительство, кто выдвигает министров: президент, дума и её комитеты или же глава кабинета. Мне кажется, тут какая-то концептуальная неясность — президент сказал, что дума утверждает отдельных министров, но президент не может отменить решение думы. Но при этом может отправить в отставку любого министра. Как это трактовать?» — отмечает Межуев.

Логично предположить, что дума может заблокировать любого министра одним голосованием. Это колоссально расширяет права думы, но никак не повышает её ответственности, на чём настаивал президент. Значит, скорее всего, речь идёт о формировании думой кабинета при возможности президентом отправить в отставку как весь кабинет, так и любого из его членов, предположил собеседник агентства.

«Плюс к тому повышаются права Конституционного суда в процессе контроля над прохождением законов и Госсовета с его пока плохо обозначенными полномочиями. Нет ли реальной опасности запутаться во всех этих сложных конструкциях, при том что живой политический процесс будет, конечно, вносить коррективы в сторону упрощения ситуации. К этому возникают ещё два вопроса — о Конституционном собрании, необходимом для возвращения приоритета национального законодательства, и о народном голосовании, которое все посвящённые в дело комментаторы уже поспешили развести с референдумом», — резюмировал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

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