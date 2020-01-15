Тегеран, 15 января 2020, 20:31 — REGNUM Убийство американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани связано с их отчаянием из-за поражения перед Ираном, сообщает 15 января Tasnim.
Эту мысль высказал командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами:
По словам иранского военного, мощь Соединённых Штатов подорвана, и это — заслуга Ирана. Влияние Вашингтона на Ближнем Востоке угасает.
Напомним, Сулеймани убит американскими военными 3 января 2020 г. В Штатах называют свой поступок легитимным.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией беззакония США