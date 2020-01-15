Ростов-на-Дону, , 20:33 — REGNUM Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который может получить пост премьер-министра России, будет так называемым «техническим федеральным руководителем». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

«Михаил Мишустин — это чисто технический федеральный руководитель, который не имеет своей поддержки, своего силового или экономического блока, который не может соперничать с главой государства и Администрацией президента РФ», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM предложение президента РФ назначить на должность премьер-министра России руководителя Федеральной налоговой службы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутаты обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства 16 января. Ранее его кандидатуру внёс на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.

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