Москва, , 20:27 — REGNUM У последнего кабинета Дмитрия Медведева сложилась не очень счастливая судьба, считает генеральный директор ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Валерий Фёдоров.

«Его «медовый месяц» продлился всего несколько недель в мае-июне 2018 года, и сразу после объявления пенсионной реформы группа его сторонников резко сократилась. С тех пор на протяжении полутора лет рейтинг поддержки правительства постепенно подрастал, но на прежний уровень так и не поднялся», — отмечает Фёдоров.

По его словам, команда Медведева работала в психологически сложной ситуации на фоне преимущественно негативных оценок деятельности.

«Теперь их дозор закончен. Но целый ряд членов правительства, начиная с его председателя, мы вскоре увидим на новых ответственных постах. Но это уже другая история…» — подытожил глава ВЦИОМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Через час после оглашения он провёл рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. На встрече Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.