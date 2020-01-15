Москва, 15 января 2020, 20:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании поставил высокую планку перечнем задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Тем самым он показал, что времени на раскачку нет, в том числе и в транзите власти, прокомментировал события 15 января 2020 года руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
Среди людей, способных решить задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию, и возглавить правительство России Константин Калачёв видит человека с политическим весом, бэкграундом серьёзной управленческой работы и решений сложных экономических задач.
Однако «власть в России должна держать народ и политологов в состоянии изумления», так Константин Калачёв прокомментировал предложенную Владимиром Путиным на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.