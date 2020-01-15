Москва, , 20:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании поставил высокую планку перечнем задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Тем самым он показал, что времени на раскачку нет, в том числе и в транзите власти, прокомментировал события 15 января 2020 года руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

«Запрос на социально-экономическое обновление, решение новых задач и поисков драйвов экономического роста правительство Дмитрия Медведева исполнило на удовлетворительно, тогда как общество требует на хорошо и отлично. Обновление правительства зрело, было ожидаемым и произошло стремительно. Потому что времени на раскачку нет, доверие людей на исходе, как и доверие крупного бизнеса», — пояснил закономерность грядущей смены правительственного состава эксперт.

Среди людей, способных решить задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию, и возглавить правительство России Константин Калачёв видит человека с политическим весом, бэкграундом серьёзной управленческой работы и решений сложных экономических задач.

Однако «власть в России должна держать народ и политологов в состоянии изумления», так Константин Калачёв прокомментировал предложенную Владимиром Путиным на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

«Тем более, что любого другого заподозрили бы в президентских амбициях. Социальное государство стоит денег. Бывший главный налоговик для социального государства безусловное приобретение. Социальная ответственность бизнеса возрастёт. Как говорил Ленин накануне НЭПа — учёт и контроль. Нужная вещь и для новых социальных программ и для оживления национальных проектов», — подытожил политолог.