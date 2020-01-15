Рим, , 20:26 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в среду, 15 января, выразил свою надежду на то, что командующий вооруженными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар подпишет соглашение о прекращении огня.

Нынешнее прекращение военных действий Ди Майо назвал «хрупким», однако отметил положительный эффект этого решения.

Италия приветствовала российскую инициативу о подписании «формального соглашения» между Хафтаром и главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем, власти страны приняли к сведению, что Саррадж это соглашение подписал, отметил также Ди Майо.