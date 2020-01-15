Архангельск, , 20:24 — REGNUM Расширение полномочий Совета Федерации и отказ от третьего срока президентства — это две взаимодополняющие новости, считает депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

«Никогда прежде президент Путин не выступал со своим посланием Федеральному собранию в начале года, но Путин у власти всего 20 лет — сущая «мелочь» по историческим меркам. Традиция изменилась настолько, что «итоги» последовали тут же — неспособное соответствовать вызовам времени и предложениям президента правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку», — заявил депутат корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению Таскаева, конституционные изменения, о которых заявил Путин в послании, указывают на то, что он готовится сменить пост главы государства на место главы Совфеда.

«Разумеется, это было под конец мероприятия, чтобы бОльшая часть зрителей, убаюканных обещаниями двойного материнского капитала и «прозрачной, справедливой и понятной» новой системой оплаты труда в здравоохранении, со спокойной совестью переключилась на что-то более развлекательное, — заявил депутат. — Итак, из изменений, предлагаемых президентом, во всеуслышание заявившим о том, что «двух» сроков вполне достаточно, становится понятно, что третьего действительно не будет. Вместо этого Путин предлагает максимально увеличить качественные «характеристики» Совфеда, куда, очевидно, планирует перебраться после изматывающего президентства. Иными словами, Путин хочет сохранить власть, усиливая роль Совета Федераций. Тут вам и полномочия по утверждению состава федерального правительства, с которым следующему президенту придется просто согласиться, и утверждение судей, прокуроров, а также отказ от соблюдения международного права («гуд-бай, Суд по правам человека и прочие цивилизованные органы защиты прав»)… при этом Путин отверг предположение о превращении существующей в виде президентской республики России в республику парламентскую. Ну, да, от пенсионной реформы он тоже на прошлом сроке открещивался. И, конечно же, давайте не будем забывать, что членство в Совфеде не ограничено какими-либо сроками, а назначение обеспечивается провластным большинством в региональных представительных органах, вроде единороссов в нашем областном Собрании. Бонусом, разумеется, идет содержание за счет налогов и отсутствие необходимости отвечать за что-либо, происходящее в стране. И, конечно, через одобрение в Совфеде проходят все законы, принятые Госдумой. Гарант, разумеется, что-то говорил о необходимости согласования с населением России всех предлагаемых им «предложений». Но мы все знаем, в какой фарс превращает власть общественные обсуждения принципиальных вопросов…»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.