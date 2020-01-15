Ашхабад, , 20:23 — REGNUM Европейский союз поддерживает политику Туркмении по диверсификации своих рынков экспорта природного газа. Об этом заявил временный поверенный в делах представительства ЕС в Ашхабаде Любомир Фреборт на форуме, посвященном 25-летию нейтралитета Туркмении, передает «Orient».

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По словам европейского чиновника, Европейская комиссия включила Транскаспийский газопровод в список приоритетных энергетических проектов.

«Импорт туркменского газа в страны Евросоюза по-прежнему являются важной частью стратегии ЕС в области энергетической безопасности», — подчеркнул он.

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