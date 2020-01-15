Москва, , 20:21 — REGNUM Назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства будет способствовать проведению нового экономического курса, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это и есть тот самый технократический кандидат, которого можно было ожидать. Мишустин никогда не высказывал определенных политических взглядов, то есть он больше исполнитель, чем человек, который склонен определять тот или иной вектор», — заявил Емельянов.

По его словам, для реализации тезисов Послания президента РФ кандидатура Мишустина сегодня как раз подходит.

«Как управленец и администратор он показал себя эффективно, при нем налоговая служба заработала хорошо, налоговые сборы увеличились. Он будет хорошим организатором проведения того курса, о котором говорил президент», — заявил Емельянов.