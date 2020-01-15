Грозный, , 20:21 — REGNUM В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ 15 января из руководителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа не принял участие лишь глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Центральном выставочном зале «Манеж», где состоялось оглашение послания, присутствовали главы Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии. Чеченскую Республику на оглашении послания представляли спикер парламента региона Магомед Даудов, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и другие представители органов власти.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров 13 января подписал приказ о возложении обязанностей главы республики на период временной нетрудоспособности на Муслима Хучиева — председателя правительства региона.

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Между тем глава Чечни с одобрением воспринял послание Владимира Путина. Он активно комментировал его в соцсетях, заверяя, что все задачи, поставленные президентом РФ, власти региона выполнят.

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