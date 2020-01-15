Екатеринбург, 15 января 2020, 20:22 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает кадровые решения президента России Владимира Путина правильными, так как уверен, что в обществе есть запрос на перемены. Об этом народный избранник сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Он убеждён, что необходимо также ограничить пребывание депутатов в органах представительной власти всех уровней двумя сроками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, а затем отправил в отставку правительство России. Президент предложил возглавить правительство руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.