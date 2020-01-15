Екатеринбург, , 20:22 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает кадровые решения президента России Владимира Путина правильными, так как уверен, что в обществе есть запрос на перемены. Об этом народный избранник сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«Необходимы новые подходы и новые кадры. Новые руководители и знания. Мы на пороге третьего десятилетия и со старым скарбом и подходами туда нельзя. В управление страной должны придти молодые, борзые, ярые и заточенные на новые технологии, перемены. Иначе отстали уже, отстанем ещё больше. Все он правильно сделал», — заявил депутат.

Он убеждён, что необходимо также ограничить пребывание депутатов в органах представительной власти всех уровней двумя сроками.

«Сменяемость и конкуренция — двигатель всего. Конечно, надо было это делать пораньше, есть запрос общества на перемены. Но… лучше позже, чем никогда!» — подытожил Вячеслав Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, а затем отправил в отставку правительство России. Президент предложил возглавить правительство руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.