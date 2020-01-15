Ростов-на-Дону, , 20:16 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было очень жёстким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жёсткое послание было ожидаемо. Некоторые говорили, что есть некое «теневое» или «сверхсекретное» послание, которое будет сделано не в прямом эфире, которое будет не публичным. Однако оно было полностью публичным, а выводы и результат последовали очень жёсткие. При этом много вопросов возникает от того, что будет дальше», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что глава российского государства Владимир Путин 15 января 2020 года огласил послание Федеральному собранию РФ, в котором заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.