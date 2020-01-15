Ашхабад, , 20:08 — REGNUM В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором Конференции ООН по торговле и развитию Дмитрием Годуновым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Туркменские дипломаты обсудили с представителем Организации Объединенных Наций вопросы, касающиеся возможности вступления Туркмении во Всемирную торговую организацию.

Также стороны акцентировали внимание на перспективах сотрудничества страны с Конференцией ООН по торговле и развитию в сферах стимулирования инвестиций, модернизации таможенной службы и взаимодействия в области транспорта и логистики.

В конце встречи представители туркменского МИДа и Дмитрий Годунов рассмотрели вопрос вступления Туркмении в Совет ЮНКТАД по торговле и развитию.