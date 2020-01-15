Страсбург, Франция, , 20:07 — REGNUM «Военное вмешательство» России и Турции в ситуацию в Ливии может привести к тому, что эта страна станет «второй Сирией», заявил в среду, 16 января, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель.

Ни в том, ни в другом случае военного решения конфликта не существует, полагает он.

Россия и Турция меняют баланс сил в регионе, они ответственны за «потоки оружия и наемников» в Ливии, ЕС не может согласиться с таким положением вещей, сказал Боррель.