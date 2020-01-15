Великий Новгород, , 20:05 — REGNUM Уход в отставку правительства Российской Федерации после предложения президента Владимира Путина изменить конституционную процедуру его назначения — «в общем-то закономерный шаг». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сегодня, 15 января, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский.

«Какие угрозы для регионов может нести уход в отставку федерального правительства — также понятно. Многие губернаторы, реализуя крупные инфраструктурные проекты с участием средств федерального бюджета, уповают на личные договоренности с членами правительства. Стоит надеяться, что здесь на помощь им придут национальные проекты, в которых готовящиеся позитивные изменения зафиксированы, и партийные вертикали, которым придётся ужесточить контроль над реализацией нацпроектов и предложенных Владимиром Путиным мер по поддержке семьи», — прокомментировал эксперт.

Громский полагает, что значение парламентских партий в предложенной президентом структуре российской власти резко возрастает.

е схемы работы в пилотном порядке». Алексей Громский, представитель АПЭК в Новгородской области «Кандидатов в депутаты Госдумы определяют партийные организации. Депутаты, находясь на связи с регионами, определяют показатели достаточности поддержки из федерального бюджета. И они же теперь, если поправки Путина в Конституцию будут одобрены, будут определять состав будущего федерального правительства. Очевидно, что при этом народные избранники будут ориентироваться в значительной части на готовность потенциальных членов правительства помогать регионам. Кстати, меры социальной поддержки семей, предложенные главой государства в послании, также разработаны представителями регионов — губернаторами в рабочих группах госсовета. В Новгородской области, губернатор которой Андрей Никитин руководил работой группы «Социальная политика», даже были успешно внедрены некоторы

Ещё одна угроза, по его мнению, связана непосредственно с возможной перспективой проведения голосования по конституционным поправкам и его совмещения с региональными и муниципальными выборами, которые запланированы или будут запланированы на единый день голосования в сентябре 2020 года. Громский подчеркнул, что надо будет обеспечить куда более высокую явку (если бы речь шла о референдуме, то для признания его состоявшимся необходима явка более 50%).

«Это ставит перед партиями и кандидатами задачу по проведению более широкой агитационной кампании и становится серьёзным вызовом для ответственных за реализацию внутренней политики чиновников. Эту угрозу стабильности можно частично купировать, например, проведением референдума в какой-то иной день или изменением формы на «голосование, форма которого будет определена отдельным указом», как нам это поясняет пресс-секретарь главы государства», — пояснил Алексей Громский.

Об этом: Путин не говорил о референдуме по конституционным поправкам — Песков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в речи Путина не прозвучало слово «референдум». Президент сказал так: «Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение» (цитата по сайту Кремля).