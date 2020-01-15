Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Пошлины на ряд китайских товаров пока будут сохранены, передаёт 15 января CNBC.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу, 25%-ные пошлины Вашингтон сохранит на товары на сумму $250 млрд.

Они не будут отменены, пока Штаты не убедятся, что Пекин соблюдает выполнение первой фазы торговой сделки. Что будет с пошлинами в дальнейшем, будет зависеть и от прогресса по переговорам, касающимся второй фазы.

Кудлоу «Если мы не увидим соблюдения условий, если мы не придём к адекватным решениям, то мы примем пропорциональные ответные меры, и Китай это знает».

Напомним, принципиальная договорённость по торговой сделке между Пекином и Вашингтоном достигнута в конце прошлого года. Переговоры продолжаются, в ближайшие часы планируется подписание первой фазы сделки.

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