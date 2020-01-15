Цхинвал, , 20:31 — REGNUM О нарушении государственной границы Южной Осетии грузинским беспилотником заявил Комитет государственной безопасности страны. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ведомства.

Факт нарушения грузинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) границы между Грузией и Южной Осетией был зафиксирован 14 января в районе села Уиста (Цнелис). По данным КГБ, беспилотник вёл разведывательный полёт в течение четырёх часов вдоль линии прохождения государственной границы, затем углубился на территорию Южной Осетии, после чего убыл в обратном направлении.

В ведомстве полагают, что подобные действия со стороны Грузии могут свидетельствовать о создании грузинской стороной дальнейшей напряжённости на южноосетинско-грузинской границе. При этом отмечается, что, со своей стороны, власти Южной Осетии постоянно предпринимают попытки стабилизировать ситуацию.

В КГБ Южной Осетии пришли к заключению, что власти Грузии намеренно игнорируют конструктивные шаги руководства Южной Осетии, демонстрируя недоговороспособность. Такая политика грузинской стороны не способствует укреплению стабильности обстановки на госгранице и представляет собой угрозу для национальной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помиловании президентом Южной Осетии осуждённого доктора из Грузии Важи Гаприндашвили, который был признан виновным в незаконном пересечении государственной границы.

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