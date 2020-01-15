Махачкала, , 20:04 — REGNUM Отставка правительства России произошла неожиданного для его членов. Сделано это для того, чтобы вице-премьеры и министры не были готовы опротестовать это решение, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Напомним, сегодня, 15 января, российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом стало известно спустя считанные часы после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования его нового состава.

«Произошло это неожиданно для членов правительства, несмотря на то, что оно подвергалось критике в свой адрес. Связано это, с одной стороны, с правилом, чтобы чиновник не расслаблялся и не «смотрел по сторонам». С другой стороны, неожиданная отставка легче происходит для руководителя, так как подчиненный в растерянности и не готов к протесту и апелляциям. Зато в целом обеспечивается стабильность политической системы», — сказал Уразаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Позже Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, который в этот же день вступил в силу. Этим же документом Дмитрий Медведев назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства.

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