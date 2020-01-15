Москва, , 20:54 — REGNUM Оценивать уровень подготовки школьника к ЕГЭ может и поисково-информационный портал. В этом живых педагогов стремится заменить Сервис «Яндекс.Репетитор», который совместно с «Центром педагогического мастерства» разработал и выложил в открытый доступ «Тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике».

Без помощи профессионалов в области образования старшие школьники смогут самостоятельно оценить, насколько их знания математики соответствуют экзаменационным требованиям и выбрать уровень для сдачи экзамена. Приложение также дает рекомендации для дополнительных занятий по математике.

Тестирование предусматривает психологические вопросы, подготовленные специалистами лаборатории когнитивных исследований в области образования центра «Сириус». Таким образом возникает индивидуальная траектория подготовки к сдаче единого экзамена по фундаментальному школьному предмету.

Государственное образовательное учреждение города Москвы «Центр педагогического мастерства» учреждено департаментом образования города Москвы. «Центр педагогического мастерства» организует работу по развитию таланта школьников в городе Москве, координирует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, координирует проведение олимпиад, входящих в Перечень Минобрнауки России, организатором которых выступает Департамент образования города Москвы.

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Цель работы Образовательного центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

В апреле 2018 года Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказался против ЕГЭ.

« Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ , — объявил Сергеев во время выступления на Московском экономическом форуме. — Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения, вернуть научную часть ».

Министр образования Ольга Васильева убеждена в том, что «система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».

Разговоры об отмене ЕГЭ ведутся с самого момента его появления на свет. Основная претензия к экзамену, обогнавшая неспособность мотивировать учеников к получению знаний, — вульгарный подбор вуза по набранным баллам, а не по призванию и желанию обучиться конкретной профессии. В результате, человек занимает чье-то место в малоинтересной для него отрасли и никогда не работает по профессии.

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