Брюссель, , 19:45 — REGNUM Вопрос проведения военных операций в Ливии не стоит на повестке дня НАТО. Об этом 15 января сообщил ТАСС военный источник в альянсе.

Североатлантический альянс «не обсуждает в настоящее время возможность проведения каких-либо военных операций в Ливии», сказал собеседник агентства по окончании заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января в Москве состоялись консультации представителей противоборствующих сторон Ливии при участии министров иностранных дел и обороны России и Турции, посвящённые поиску путей мирного урегулирования. Переговоры завершились без подписания каких-либо соглашений.

19 января в Берлине должна состояться международная конференция по Ливии с участием ливийских делегаций.

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