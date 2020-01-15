Москва, , 19:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке второго правительства Дмитрия Медведева. Указ опубликован сегодня, 15 января, на официальном интенет-портале правовой информации.

В указе сказано, что в соответствии с пунктом «в» статьи 83 и части второй статьи 117 Конституции Российской Федерации президент постановляет объявить об отставке правительства.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на Дмитрия Медведева. Всем остальным вице-премьерам и министрам также поручено временно исполнять их обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Путин отставку принял и предложил должность главы правительства главе ФНС Михаилу Мишустину.