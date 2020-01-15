Брюссель, , 19:50 — REGNUM Наблюдать за ходом российских военных учений «Кавказ-2020» намерено НАТО, сообщил 15 января журналистам представитель альянса.

Представитель НАТО пояснил, что руководство альянса хочет знать, к чему готовится Россия. Однако альянс не будет из-за российских учений менять свои планы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года российский министр обороны заявил, что стратегические учения «Кавказ-2020» запланированы на начало осени.

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