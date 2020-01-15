Ульяновск, , 19:38 — REGNUM В Ульяновске продолжат развивать волонтерское движение «и передавать следующим поколениям истинную, не переписанную историю». Такое мнение высказал вице-спикер гордумы Ульяновска Николай Лазарев, комментируя послание президента Владимира Путина.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что глава государства «говорил о любви к Родине», подчеркнув, что «молодёжь должна воспитываться правильно с осознанием себя гражданином страны». Лазарев отметил, что в рамках реализации послания в городе продолжат развивать волонтерское движение «и передавать следующим поколениям истинную, не переписанную историю».

«Это правда: наши деды отвоевали Победу в Великой Отечественной войне. Наша задача — биться за души детей, не забывать и почитать ветеранов, которых осталось, к сожалению, не так много. Мы традиционно начинаем подготовку к празднованию 9 мая. И общение с героями войны, помощь им стоит на первом месте», — сказал вице-спикер ульяновской гордумы.

Напомним, спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев считает, что послание стало «самым социально ориентированным за последние годы». Он обратил внимание на масштабную поддержку семей с детьми, решение вопросов развития системы образования и здравоохранения, акценты на сбережение нации и «поддержку каждого человека в отдельности». По словам Валерия Малышева, «всё это крайне важно для каждого россиянина».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. После оглашения премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку.

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