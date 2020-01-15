Ульяновск, 15 января 2020, 19:38 — REGNUM В Ульяновске продолжат развивать волонтерское движение «и передавать следующим поколениям истинную, не переписанную историю». Такое мнение высказал вице-спикер гордумы Ульяновска Николай Лазарев, комментируя послание президента Владимира Путина.
Парламентарий акцентировал внимание на том, что глава государства «говорил о любви к Родине», подчеркнув, что «молодёжь должна воспитываться правильно с осознанием себя гражданином страны». Лазарев отметил, что в рамках реализации послания в городе продолжат развивать волонтерское движение «и передавать следующим поколениям истинную, не переписанную историю».
Напомним, спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев считает, что послание стало «самым социально ориентированным за последние годы». Он обратил внимание на масштабную поддержку семей с детьми, решение вопросов развития системы образования и здравоохранения, акценты на сбережение нации и «поддержку каждого человека в отдельности». По словам Валерия Малышева, «всё это крайне важно для каждого россиянина».
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. После оглашения премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку.
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