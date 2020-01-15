Москва, , 19:37 — REGNUM Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства.

По его словам, уже завтра, 16 января, все фракции по очереди проведут встречи с кандидатом на должность председателя правительства.