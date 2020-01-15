Москва, , 19:34 — REGNUM

При нынешней партийной системе и системе выборов Государственная дума не отражает мнение граждан России в той мере, как это требуется для предлагаемого расширения её полномочий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения президента России Владимира Путина.

В своем послании Федеральному собранию Путин предложил вынести на «всенародное голосование» проект целого ряда поправок в Конституцию — в том числе предполагающих существенное расширение полномочий парламента.

«Предлагая изменения в системе органов государственной власти нашей страны, президент Путин частично обосновал их ссылкой на то, что «практически все фракции, представленные в Государственной думе, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства». Ну что же, как говорится: «Уверен — обгоняй!»

Моё мнение, однако, противоположное. Считаю, что при нынешней партийной системе и системе выборов Государственная дума не отражает мнение граждан России в той мере, как это требуется для предлагаемого расширения её полномочий. Доминирование в Госдуме «Единой России» не соответствует степени реальной поддержки этой партии гражданами, оппозиционные партии можно назвать оппозиционными только с очень большой натяжкой. Значительные слои российского социума представительства в Госдуме лишены, и перед лицом искусственности существующей политической системы более половины наших сограждан, не видя тех, кто мог бы представлять их интересы, на думские выборы просто не ходят. В отличие, подчеркну, от выборов президента.

В этих обстоятельствах остаётся только поприветствовать, что предлагаемые изменения политической системы, деятельности исполнительной, законодательной и судебной власти в нашей стране будут ещё обсуждаться и решения по ним будут приниматься только по результатам голосования граждан.

Так что предложенные президентом изменения я не склонен рассматривать как данность.