Тверь, 15 января 2020, 19:31 — REGNUM Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд важных социальных, экономических и политических задач. После оглашения послания стало известно об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым.