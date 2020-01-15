Тверь, , 19:31 — REGNUM Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.

«Сегодняшняя отставка правительства говорит лишь о том, что наступил новый этап в работе всей системы органов власти в России, где ключевая общественно-политическая роль всегда и во все времена за нашим народом», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд важных социальных, экономических и политических задач. После оглашения послания стало известно об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым.