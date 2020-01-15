Владикавказ, , 19:31 — REGNUM То, что глава государства уделил в своем послании особое внимание поддержке семей с детьми и продолжил курс на повышение рождаемости и рост уровня доходов наших граждан, особо значимо на Северном Кавказе. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

«Меня как главу северокавказского региона, где семья является непререкаемой ценностью, нововведения особо радуют», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

Битаров также отметил, что властям в регионах предстоит много работы «во благо наших граждан», по исполнению важных решений Путина. Но к этой работе все готовы, заверил Битаров.