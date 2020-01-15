Москва, , 19:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поступил как действительный гарант Конституции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Об этом она заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.

«Люди давно уже, который год говорят о том, когда будут изменения. Все ждали. А когда это произошло, все говорят: «Ой, мы не ждали», — сказала Мизулина. — Хотелось бы обратить внимание на то, что президент поступил как действительный гарант Конституции. Он перехватил ту инициативу, которая сегодня в народных массах достаточно распространена, касающаяся необходимости каких-то изменений: смены власти, смены правительства. Он задал определённую траекторию того, как и что будет меняться. На очень солидном уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что первым шагом зачистки и кадрового обновления в Российской Федерации является отставка правительства.

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