Москва, 15 января 2020, 19:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поступил как действительный гарант Конституции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Об этом она заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что первым шагом зачистки и кадрового обновления в Российской Федерации является отставка правительства.
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