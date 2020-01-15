Тверь, , 19:27 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало прямым обращением ко всему российскому народу, считает председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги послания.

«Это было самым главным отличием от всех других публичных обращений главы государства к обществу и всей системе органов государственной власти. Иными словами — это был прямой диалог национального лидера с народом, в присутствии всей политической и экономической элиты России, чтобы люди видели, что у главы государства нет двойных стандартов, с одной стороны, с другой стороны — политико-экономической элите дан четкий сигнал: народ — главная ценность России. Соответственно, по этой причине выступление было начато с самой животрепещущей темы сегодня — с демографии», — считает Садовников.

По мнению эксперта, меры государственной и общественной поддержки, предложенные президентом, «носят революционный, но не популистский и, самое главное, реальный характер, с перечнем и сроками мероприятий, их прогнозом, экономическими расчетами и четкой системой ответственности всех уровней власти за ее исполнение».

"Народ увидел, что глава государства не просто зачитал готовое обращение, он лично готовил каждую строчку, каждое слово, смысл каждой фразы. Именно Владимир Путин — первый публичный политик в современной России, который не только взял на себя всю полноту ответственности за демографическую политику, но и первый, кто заложил фундамент нашего общества на десятилетия вперед, назвав демографию высшим национальным приоритетом России», — отметил Садовников.

В числе стратегически важных мер собеседник агентства как отец пятерых детей назвал значительное увеличение материнского капитала, практически полное обнуление ставок по ипотечным кредитам для многодетных семей и бесплатное питание в начальных классах.

«Многие не до конца понимают, насколько важно для здоровья ребенка правильное питание, особенно в детском возрасте, в период начальных классов. Но, учитывая, что у нас на местах часто бывают случаи, когда недобросовестные чиновники и руководители организацию питания в образовательных учреждениях страны рассматривают как способ личного обогащения, то полагаю, было бы правильно данный вопрос поставить на контроль представителям ОНФ на местах, как это сделал сегодня В.В. Путин по вопросам развития ФАПов в регионах», — считает Садовников.

Тверская область в части работы властей с демографией, считает собеседник агентства, является примером для других регионов — правительство не только исполняет «команды» из Москвы, но работает в стратегическом направлении, на опережение.

«Уверен, и даже нисколько не сомневаюсь, что именно Тверская область первой в России, не дожидаясь денег из федерального бюджета, по инициативе губернатора организует бесплатное питание в начальных классах образовательных учреждений Верхневолжья, ведь Игорь Михайлович (Руденя — губернатор Тверской области) сам многодетный отец, и решение данных задач воспринимает очень трепетно и ответственно», — отметил Садовников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с послание к Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд важных социальных, экономических и политических задач.