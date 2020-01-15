Москва, , 19:24 — REGNUM Кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина внесена на рассмотрение Государственной думой в качестве кандидата на пост главы правительства Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Медведев объяснил это тем, что президент начал конституционную реформу, которая предполагает существенное изменение баланса между всеми тремя ветвями власти.

Российский лидер предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство России.

Его кандидатура была внесена на рассмотрение Госдумой.

Известно, что Мишустин уже прибыл в здание на Охотном ряду.