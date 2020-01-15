Москва, , 19:24 — REGNUM «Единая Россия» завтра, 16 января, в ходе заседания фракции в Госдуме обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил он.

Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать правительство.