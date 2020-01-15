Москва, , 19:19 — REGNUM Заявление главы Северной Осетии Вячеслава Битарова о возможности прямых выборов руководителя республики вполне актуальны на фоне трансформации политической системы. Об этом заявил ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Очевидно, что на фоне фактически анонсированном президентом страны начале политического транзита актуализируются различные сценарии трансформации политической системы, в том числе и региональных политий. Думаю, в этих условиях федеральный центр благосклонно относится к различным вариантам, которые политики и политологи высказывают сейчас. При этом, полагаю, выстроенная в стране федеральная вертикаль власти сохранит свое значение, а модель взаимоотношений «центр — регионы» если и будет пересматриваться, то очень постепенно. В этом контексте я допускаю, что глава Северной Осетии будет избираться на прямых выборах главы субъекта», — сказал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава РСО-Алании Вячеслав Битаров заявил, что если жители Северной Осетии решат, что в республике необходимы прямые выборы руководителя субъекта, то никто не будет чинить им препятствий. Прямые выборы глав регионов на Северном Кавказе осуществляются лишь в Ставропольском крае и Чечне, в остальных руководители избираются региональными парламентами по предложению президента РФ.

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