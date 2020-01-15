Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям. Об этом заявила 15 января пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Президент ожидает надлежащего правового процесса в Сенате, в каковом ему отказали спикер Нэнси Пелоси и демократы в палате представителей», — отметила пресс-секретарь.

Накануне лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что процедура импичмента в верхней палате Конгресса, вероятнее всего, начнётся 21 января. Обвинительное заключение палата представителей должна направить в Сенат сегодня.

Напомним, палата представителей США в декабре утвердила две статьи импичмента президенту Дональду Трампу: превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса.

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